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Зеленський розповів, про що говорив з лідером Китаю

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 16:54

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном обговорював залучення Пекіна до мирних ініціатив України та наголосив на необхідності підтримки суверенітету нашої країни.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на пресконференції в Києві.

"У нас відбулась важлива розмова. Що стосується майбутньої зустрічі, про це не говорили. Що стосується важливих речей, про які ми говорили, то в першу чергу вони стосувалися безпеки. Для нас дуже важливо залучити в наш формат, нашу формулу миру якомога більше країн світу, які б могли потім тиснути на Російську Федерацію, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність", – сказав Зеленський.

"Про територіальну цілісність, про суверенітет, про всі ці питання ми говорили і почули повагу до всіх цих принципів", – додав президент.

Телефонна розмова Зеленського та лідера Китаю 26 квітня стала першою після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Після переговорів стало відомо, що Китай надішле свого представника з візитом в Україну та в інші країни для консультацій про врегулювання війни.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг у контексті телефонної розмови між лідерами України та Китаю нагадав, що офіційний Пекін не спромігся засудити російське вторгнення.

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Теми: ЗеленськийСі Цзіньпін
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