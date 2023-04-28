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Зеленский рассказал, о чем говорил с лидером Китая

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 16:54

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином обсуждал привлечение Пекина к мирным инициативам Украины и подчеркнул необходимость поддержки суверенитета нашей страны.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

"У нас состоялся важный разговор. Что касается будущей встречи, об этом не говорили. Что касается важных вещей, о которых мы говорили, то в первую очередь они касались безопасности. Для нас очень важно привлечь в наш формат, нашу формулу мира как можно больше стран, которые могли бы потом давить на Российскую Федерацию, чтобы восстановить мир, восстановить нашу территориальную целостность", – сказал Зеленский.

"О территориальной целостности, о суверенитете, обо всех этих вопросах мы говорили и услышали уважение ко всем этим принципам", – добавил президент.

Телефонный разговор Зеленского и лидера Китая 26 апреля стал первым после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

После переговоров стало известно, что Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций об урегулировании войны.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг в контексте телефонного разговора между лидерами Украины и Китая напомнил, что официальный Пекин не смог осудить российское вторжение.

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Темы: ЗеленскийСи Цзиньпин
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