Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає не сприймати український контрнаступ як вирішальну битву: фінальна битва - та, яка призведе до повного звільнення українських територій.

Джерело: Кулеба на спільному брифінгу з главами МЗС країн Північної Європи, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою. Вирішальна битва - та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Цей висновок можна буде зробити наприкінці, а не на початку битви...

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Якщо знадобиться один контрнаступ - буде один, якщо потрібно два або більше - буде так. Це не той конфлікт, який можна буде заморозити".

Деталі: Він зазначив, що люди, які розглядають контрнаступ як вирішальну битву, "викривляють картину українських зусиль". Глава МЗС наголосив, що Україна воюватиме до перемоги.

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