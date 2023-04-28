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Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою – Кулеба

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 квітня 2023, 17:15
Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою – Кулеба
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає не сприймати український контрнаступ як вирішальну битву: фінальна битва - та, яка призведе до повного звільнення українських територій.

Джерело: Кулеба на спільному брифінгу з главами МЗС країн Північної Європи, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою. Вирішальна битва - та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Цей висновок можна буде зробити наприкінці, а не на початку битви...

Якщо знадобиться один контрнаступ - буде один, якщо потрібно два або більше - буде так. Це не той конфлікт, який можна буде заморозити".

Деталі: Він зазначив, що люди, які розглядають контрнаступ як вирішальну битву, "викривляють картину українських зусиль". Глава МЗС наголосив, що Україна воюватиме до перемоги.

Знати більше: Чекаючи на контрнаступ. Як ЗСУ готуються до деокупації територій та як злив документів Пентагону впливає на плани України

Теми: контрнаступМЗСвійна
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