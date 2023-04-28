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Контрнаступление не следует считать решающей битвой – Кулеба

Валентина РоманенкоПятница, 28 апреля 2023, 17:15
Контрнаступление не следует считать решающей битвой – Кулеба
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает не воспринимать украинское контрнаступление как решающую битву: финальная битва – та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий.

Источник: Кулеба на совместном брифинге с главами МИД стран Северной Европы, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Контрнаступление не следует считать решающей битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать в конце, а не в начале битвы...

Если понадобится одно контрнаступление - будет одно, если нужно два или больше - будет так. Это не тот конфликт, который можно будет заморозить 

Детали: Он отметил, что люди, рассматривающие контрнаступление как решающую битву, "искажают картину украинских усилий". Глава МИД подчеркнул, что Украина будет воевать до победы.

Знать больше: В ожидании контрнаступления. Как ВСУ готовятся к деоккупации территорий и как слив документов Пентагона влияет на планы Украины

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Темы: контрнаступлениеМИДвойна
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