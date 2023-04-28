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Глава МЗС Литви обіцяє лобіювати надання Україні F-16

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 17:50
Глава МЗС Литви обіцяє лобіювати надання Україні F-16
Габріелюс Ландсбергіс, фото: Delfi

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пообіцяв лобіювати надання Україні більше зброї, боєприпасів, а також західних винищувачів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на пресконференції в Одесі.

28 квітня на запрошення міністра Дмитра Кулеби відбувається спільний візит до Одеси глав МЗС Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та заступника держсекретаря МЗС Фінляндії.

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"Ми підтримуватимемо вас до вашої перемоги – це наше непорушне зобов’язання. Ми будемо підтримувати ваш шлях до НАТО – ваше місце у НАТО, ваше міце разом з нами у НАТО", – сказав Ландсбергіс.

Також, за його словами, Литва продовжить підтримувати спецтрибунал щодо злочину агресії.

"Ми будемо лобіювати і адвокатувати надання більше зброї і боєприпасів, в тому числі потрібних вам F-16. Тому що ваша боротьба – це наша боротьба. Тому що ваша свобода – це наша свобода", – заявив Ландсбергіс.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба просить друзів України прискорити ухвалення рішення про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Теми: ЛитваУкраїназброя
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