Глава МЗС Литви обіцяє лобіювати надання Україні F-16

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пообіцяв лобіювати надання Україні більше зброї, боєприпасів, а також західних винищувачів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на пресконференції в Одесі.

28 квітня на запрошення міністра Дмитра Кулеби відбувається спільний візит до Одеси глав МЗС Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та заступника держсекретаря МЗС Фінляндії.

"Ми підтримуватимемо вас до вашої перемоги – це наше непорушне зобов’язання. Ми будемо підтримувати ваш шлях до НАТО – ваше місце у НАТО, ваше міце разом з нами у НАТО", – сказав Ландсбергіс.

Також, за його словами, Литва продовжить підтримувати спецтрибунал щодо злочину агресії.

"Ми будемо лобіювати і адвокатувати надання більше зброї і боєприпасів, в тому числі потрібних вам F-16. Тому що ваша боротьба – це наша боротьба. Тому що ваша свобода – це наша свобода", – заявив Ландсбергіс.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба просить друзів України прискорити ухвалення рішення про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.