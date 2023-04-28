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Глава МИД Литвы обещает лоббировать предоставление Украине F-16

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 17:50
Глава МИД Литвы обещает лоббировать предоставление Украине F-16
Габриэлюс Ландсбергис, фото: Delfi

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал лоббировать предоставление Украине больше оружия, боеприпасов, а также западных истребителей.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе.

28 апреля по приглашению министра Дмитрия Кулебы проходит совместный визит в Одессу глав МИД Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и заместителя госсекретаря МИД Финляндии.

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"Мы будем поддерживать вас до вашей победы – это наше незыблемое обязательство. Мы будем поддерживать ваш путь в НАТО – ваше место в НАТО, ваше место вместе с нами в НАТО", – сказал Ландсбергис.

Также, по его словам, Литва продолжит поддерживать спецтрибунал по преступлению агрессии.

"Мы будем лоббировать и адвокатировать больше оружия и боеприпасов, в том числе нужных вам F-16. Потому что ваша борьба – это наша борьба. Потому что ваша свобода – это наша свобода" – заявил Ландсбергис.

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Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба просит друзей Украины ускорить принятие решения об обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Темы: ЛитваУкраинаоружие
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