Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шість іспанських танків Leopard для України прибули до Польщі

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 18:01
Шість іспанських танків Leopard для України прибули до Польщі
Фото: Getty Images

Перші шість із десяти іспанських основних бойових танків Leopard прибули на борту транспортного судна в польський порт.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Захищаючи Україну, ми не тільки захищаємо територіальну цілісність і суверенітет країни, а й підтримуємо право на законну самооборону, закріплене в Статуті ООН", – сказала Роблес на зустрічі зі своїми колегами з Німеччини та Франції в Мадриді.

Реклама:

Іспанські танки Leopard, які були відправлені з Сантандера минулої суботи, є старішою моделлю Type 2A4. Вони давно були виведені з експлуатації і з 2012 року законсервовані на складі під Сарагосою.

Перед відправкою в Україну танки були капітально відремонтовані та випробувані для використання на полі бою.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що українські танкісти вже розпочали навчання на танках Leopard старішої моделі - Leopard 1, а з середини 2023 року в Україну почнуть поступово передавати 80 таких танків.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у лютому Нідерланди разом з Німеччиною та Данією анонсували плани передати Україні 100 танків Leopard 1 – вони будуть відправлені, щойно їх приведуть у належний технічний стан.

Пісторіус не уточнив, чому назвав цифру 80 танків. Можливо, йдеться про партію, обіцянку щодо відновлення якої взяла на себе саме Німеччина. 

Теми: ІспаніяПольщаУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Іспанія
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
Після підрахунку голосів з-за кордону партія прем’єра Іспанії втратила один мандат
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: