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Шесть испанских танков Leopard для Украины прибыли в Польшу

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 18:01
Шесть испанских танков Leopard для Украины прибыли в Польшу
Фото: Getty Images

Первые шесть из десяти испанских основных боевых танков Leopard прибыли на борту транспортного судна в польский порт.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Защищая Украину, мы не только защищаем территориальную целостность и суверенитет страны, но и поддерживаем право на законную самооборону, закрепленное в Уставе ООН", – сказала Роблес на встрече со своими коллегами из Германии и Франции в Мадриде.

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Испанские танки Leopard, которые были отправлены из Сантандера в прошлую субботу, являются более старой моделью Type 2A4. Они давно были выведены из эксплуатации и с 2012 года законсервированы на складе под Сарагосой.

Перед отправкой в Украину танки были капитально отремонтированы и испытаны для использования на поле боя.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что украинские танкисты уже начали обучение на танках Leopard старой модели – Leopard 1, а с середины 2023 года в Украину начнут постепенно передавать 80 таких танков.

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Напомним, в феврале Нидерланды вместе с Германией и Данией анонсировали планы передать Украине 100 танков Leopard 1 – они будут отправлены, как только их приведут в надлежащее техническое состояние.

Писториус не уточнил, почему назвал цифру 80 танков. Возможно, речь идет о партии, обещание по восстановлению которой взяла на себя именно Германия.

Темы: ИспанияПольшаУкраинаоружие
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