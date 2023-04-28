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Поліцейські показали уламки ракети РФ, яку збили на Київщині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 квітня 2023, 18:01
Поліцейські показали уламки ракети РФ, яку збили на Київщині
фото поліції

Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки.

Джерело: пресслужба поліції області

Деталі: Повідомляється, що 28 квітня сили протиповітряної оборони збили ворожий об'єкт на території одного із районів Київщини.

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Потерпілих та пошкоджень інфраструктури, на щастя, не має.

На місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки та ДСНС.

 

Поліція закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

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Теми: Київська областьракетний ударполіція
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