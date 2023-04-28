Поліцейські показали уламки ракети РФ, яку збили на Київщині

Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки.

Джерело: пресслужба поліції області

Деталі: Повідомляється, що 28 квітня сили протиповітряної оборони збили ворожий об'єкт на території одного із районів Київщини.

Потерпілих та пошкоджень інфраструктури, на щастя, не має.

На місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки та ДСНС.

Поліція закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.