Поліцейські показали уламки ракети РФ, яку збили на Київщині

Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки.

Джерело: пресслужба поліції області

Деталі: Повідомляється, що 28 квітня сили протиповітряної оборони збили ворожий об'єкт на території одного із районів Київщини.

Реклама:

Потерпілих та пошкоджень інфраструктури, на щастя, не має.

На місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки та ДСНС.

Поліція закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.