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Полицейские показали обломки ракеты РФ, которую сбили на Киевщине

Валентина РоманенкоПятница, 28 апреля 2023, 18:01
Полицейские показали обломки ракеты РФ, которую сбили на Киевщине
фото полиции

Полицейские Киевщины фиксируют последствия вражеской ракетной атаки.

Источник: пресс-служба полиции области

Детали: Сообщается, что 28 апреля силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект на территории одного из районов Киевщины.

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Пострадавших и повреждений инфраструктуры, к счастью, нет.

На месте происшествия работали правоохранители, взрывотехники и ГСЧС.

 

Полиция призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

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Темы: Киевская областьракетный ударполиция
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