Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полицейские показали обломки ракеты РФ, которую сбили на Киевщине

Валентина РоманенкоПятница, 28 апреля 2023, 18:01
Полицейские показали обломки ракеты РФ, которую сбили на Киевщине
фото полиции

Полицейские Киевщины фиксируют последствия вражеской ракетной атаки.

Источник: пресс-служба полиции области

Детали: Сообщается, что 28 апреля силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект на территории одного из районов Киевщины.

 

Пострадавших и повреждений инфраструктуры, к счастью, нет.

На месте происшествия работали правоохранители, взрывотехники и ГСЧС.

 

Полиция призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

Темы: Киевская областьракетный ударполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Киевская область
Умань, Украинка и Днепр пострадали от ракет России, еще 8 областей были под обстрелами – ОВА
Обломки российской ракеты повредили многоэтажку в Украинке: ребенок – в больнице
В Киеве и области работает ПВО
Последние новости
22:41
РФ потеряла в районе Бахмута более 100 тысяч людей за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: