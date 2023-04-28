Полицейские показали обломки ракеты РФ, которую сбили на Киевщине

Полицейские Киевщины фиксируют последствия вражеской ракетной атаки.

Источник: пресс-служба полиции области

Детали: Сообщается, что 28 апреля силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект на территории одного из районов Киевщины.

Пострадавших и повреждений инфраструктуры, к счастью, нет.

На месте происшествия работали правоохранители, взрывотехники и ГСЧС.

Полиция призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.