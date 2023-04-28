Полицейские показали обломки ракеты РФ, которую сбили на Киевщине
Пятница, 28 апреля 2023, 18:01
Полицейские Киевщины фиксируют последствия вражеской ракетной атаки.
Источник: пресс-служба полиции области
Детали: Сообщается, что 28 апреля силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект на территории одного из районов Киевщины.
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Пострадавших и повреждений инфраструктуры, к счастью, нет.
На месте происшествия работали правоохранители, взрывотехники и ГСЧС.
Полиция призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.
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