СБУ про нібито затримання "агента" в окупованому Криму: інсинуації і пропаганда

Служба безпеки України назвала інсинуаціями заяви російських силовиків про затримання в Керчі "агента СБУ", який готував диверсію.

Джерело: проєкт Крим.Реалій, який наводить відповідь СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України розцінює такі заяви російських спецслужб як інсинуації, вигадані з пропагандистською метою для демонстрації досягнень, яких насправді немає".

Деталі: СБУ також заявила, що вже повідомила про підозру близько 700 громадян Росії.

Передісторія: 7 квітня російські силовики заявили про затримання у Криму 52-річного Сергія Горюнова. Окупанти підозрюють його у співпраці з українськими спецслужбами та плануванні підриву електричної підстанції в Керчі.