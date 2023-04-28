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СБУ про нібито затримання "агента" в окупованому Криму: інсинуації і пропаганда

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 18:10
СБУ про нібито затримання агента в окупованому Криму: інсинуації і пропаганда
Фото ілюстративне

Служба безпеки України назвала інсинуаціями заяви російських силовиків про затримання в Керчі "агента СБУ", який готував диверсію.

Джерело: проєкт Крим.Реалій, який наводить відповідь СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України розцінює такі заяви російських спецслужб як інсинуації, вигадані з пропагандистською метою для демонстрації досягнень, яких насправді немає".

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Деталі: СБУ також заявила, що вже повідомила про підозру близько 700 громадян Росії.

Передісторія: 7 квітня російські силовики заявили про затримання у Криму 52-річного Сергія Горюнова. Окупанти підозрюють його у співпраці з українськими спецслужбами та плануванні підриву електричної підстанції в Керчі.

Теми: СБУКрим
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