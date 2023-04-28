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СБУ о якобы задержании "агента" в оккупированном Крыму: инсинуации и пропаганда

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 18:10
СБУ о якобы задержании агента в оккупированном Крыму: инсинуации и пропаганда
Фото иллюстративное

Служба безопасности Украины назвала инсинуациями заявления российских силовиков о задержании в Керчи "агента СБУ", который готовил диверсию.

Источник: проект Крым.Реалий, который приводит ответ СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины расценивает такие заявления российских спецслужб как инсинуации, придуманные с пропагандистской целью для демонстрации достижений, которых на самом деле нет".

Детали: СБУ также заявила, что уже сообщила о подозрении около 700 граждан России.

Предыстория: 7 апреля российские силовики заявили о задержании в Крыму 52-летнего Сергея Горюнова. Оккупанты подозревают его в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и планировании подрыва электрической подстанции в Керчи.

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Темы: СБУКрым
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