Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї і навчальних літаків

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 18:12

Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків із можливістю повного здійснення виробничих робіт на українській території.

Про це повідомив чеський президент Петр Павел на спільній пресконференції з президентами України та Словаччини в Києві, пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас підготовлено 6 ключових проєктів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм", – сказав Павел.

За його словами, проєкти стосуються виробництва зброї, боєприпасів, ремонту танків, а також потенційного виробництва навчальних літаків.

"Для нас передача технологій і виробництва є пріоритетом, щоб це виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України. Кінцевий результат буде використовуватися з урахуванням технологій, які є в обох країнах", – сказав Павел.

Павел у Києві також заявив про підтримку здобуття Україною членства в Північноатлантичному альянсі.

Крім того, Павел оголосив, що Чехія відкриє консульство у Дніпрі, щоб посилити можливості допомоги по реконструкції цього регіону.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чехіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

Усі новини...
Чехія
В Україну завітали президенти Чехії і Словаччини
Вчительку з Праги судитимуть за виправдання війни РФ проти України
Російські хакери атакували сервери мерії Праги
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:16
Яка додаткова робота у школі обтяжує українських вчителів – опитування
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
Усі новини...
Реклама: