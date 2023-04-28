Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї і навчальних літаків

Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків із можливістю повного здійснення виробничих робіт на українській території.

Про це повідомив чеський президент Петр Павел на спільній пресконференції з президентами України та Словаччини в Києві, пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас підготовлено 6 ключових проєктів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм", – сказав Павел.

За його словами, проєкти стосуються виробництва зброї, боєприпасів, ремонту танків, а також потенційного виробництва навчальних літаків.

"Для нас передача технологій і виробництва є пріоритетом, щоб це виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України. Кінцевий результат буде використовуватися з урахуванням технологій, які є в обох країнах", – сказав Павел.

Павел у Києві також заявив про підтримку здобуття Україною членства в Північноатлантичному альянсі.

Крім того, Павел оголосив, що Чехія відкриє консульство у Дніпрі, щоб посилити можливості допомоги по реконструкції цього регіону.