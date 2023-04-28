Украина и Чехия подготовили проекты по производству оружия м учебных самолетов

Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков с возможностью полного осуществления производственных работ на украинской территории.

Об этом сообщил чешский президент Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентами Украины и Словакии в Киеве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас подготовлено 6 ключевых проектов совместного производства на базе как украинских, так и чешских фирм", – сказал Павел.

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По его словам, проекты касаются производства оружия, боеприпасов, ремонта танков, а также потенциального производства учебных самолетов.

"Для нас передача технологий и производства является приоритетом, чтобы это производство частично или полностью могло осуществляться на территории Украины. Конечный результат будет использоваться с учетом технологий, которые есть в обеих странах", – сказал Павел.

Павел в Киеве также заявил о поддержке получения Украиной членства в Североатлантическом альянсе.

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Кроме того, Павел объявил, что Чехия откроет консульство в Днепре, чтобы усилить возможности помощи по реконструкции этого региона.