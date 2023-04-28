Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина и Чехия подготовили проекты по производству оружия м учебных самолетов

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 18:12

Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков с возможностью полного осуществления производственных работ на украинской территории.

Об этом сообщил чешский президент Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентами Украины и Словакии в Киеве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас подготовлено 6 ключевых проектов совместного производства на базе как украинских, так и чешских фирм", – сказал Павел.

Реклама:

По его словам, проекты касаются производства оружия, боеприпасов, ремонта танков, а также потенциального производства учебных самолетов.

"Для нас передача технологий и производства является приоритетом, чтобы это производство частично или полностью могло осуществляться на территории Украины. Конечный результат будет использоваться с учетом технологий, которые есть в обеих странах", – сказал Павел.

Павел в Киеве также заявил о поддержке получения Украиной членства в Североатлантическом альянсе.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Павел объявил, что Чехия откроет консульство в Днепре, чтобы усилить возможности помощи по реконструкции этого региона.

Темы: Чехияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: