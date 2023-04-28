Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія знову вдарила керованими авіабомбами по Чернігівщині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 квітня 2023, 19:10

Російська авіація 28 квітня вчергове нанесла удар керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області.

Джерело: пресслужба Оперативного командування "Північ"

Деталі: За даними військових, з 15:30 до 15:35 у п'ятницю було зафіксовано 3 "приходи", ймовірно керованих авіаційних бомб, випущених із двох ворожих літаків, по н.п. Костобобрів.

За інформацією від ДСНС, внаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено 8 цивільних будинків, з них 2 горять.

Щодо потерпілих інформація уточнюється.

Теми: Чернігівська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

Усі новини...
Чернігівська область
"Мопед" припаркувався без вибуху: прикордонники показали нутрощі збитого "Шахеда"
Окупанти вдарили по Чернігівщині: загинула жінка
Росіяни вдарили по підприємству на Чернігівщині, виникла пожежа
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:16
Яка додаткова робота у школі обтяжує українських вчителів – опитування
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
Усі новини...
Реклама: