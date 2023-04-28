Росія знову вдарила керованими авіабомбами по Чернігівщині

Російська авіація 28 квітня вчергове нанесла удар керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області.

Джерело: пресслужба Оперативного командування "Північ"

Деталі: За даними військових, з 15:30 до 15:35 у п'ятницю було зафіксовано 3 "приходи", ймовірно керованих авіаційних бомб, випущених із двох ворожих літаків, по н.п. Костобобрів.

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За інформацією від ДСНС, внаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено 8 цивільних будинків, з них 2 горять.

Щодо потерпілих інформація уточнюється.