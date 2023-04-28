Россия снова ударила управляемыми авиабомбами по Черниговщине

Российская авиация 28 апреля в очередной раз нанесла удар управляемыми авиабомбами по пограничью Черниговской области.

Источник: пресс-служба Оперативного командования "Север"

Детали: По данным военных, с 15:30 до 15:35 в пятницу было зафиксировано 3 "прихода", вероятно управляемых авиационных бомб, выпущенных из двух вражеских самолетов, по н.п. Костобобров.

Реклама:

По информации от ГСЧС, в результате авиаудара в жилом секторе повреждено 8 гражданских домов, из них 2 горят.

Относительно пострадавших информация уточняется.