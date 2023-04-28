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Россия снова ударила управляемыми авиабомбами по Черниговщине

Валентина РоманенкоПятница, 28 апреля 2023, 19:10

Российская авиация 28 апреля в очередной раз нанесла удар управляемыми авиабомбами по пограничью Черниговской области.

Источник: пресс-служба Оперативного командования "Север"

Детали: По данным военных, с 15:30 до 15:35 в пятницу было зафиксировано 3 "прихода", вероятно управляемых авиационных бомб, выпущенных из двух вражеских самолетов, по н.п. Костобобров.

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По информации от ГСЧС, в результате авиаудара в жилом секторе повреждено 8 гражданских домов, из них 2 горят.

Относительно пострадавших информация уточняется.

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Темы: Черниговская областьвойна
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