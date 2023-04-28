Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия снова ударила управляемыми авиабомбами по Черниговщине

Валентина РоманенкоПятница, 28 апреля 2023, 19:10

Российская авиация 28 апреля в очередной раз нанесла удар управляемыми авиабомбами по пограничью Черниговской области.

Источник: пресс-служба Оперативного командования "Север"

Детали: По данным военных, с 15:30 до 15:35 в пятницу было зафиксировано 3 "прихода", вероятно управляемых авиационных бомб, выпущенных из двух вражеских самолетов, по н.п. Костобобров.

По информации от ГСЧС, в результате авиаудара в жилом секторе повреждено 8 гражданских домов, из них 2 горят.

Относительно пострадавших информация уточняется.

Темы: Черниговская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Черниговская область
"Мопед" припарковался без взрыва: пограничники показали внутренности сбитого "Шахеда"
Оккупанты ударили по Черниговщине: погибла женщина
Россияне ударили по предприятию на Черниговщине, возник пожар
Последние новости
22:41
РФ потеряла в районе Бахмута более 100 тысяч людей за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: