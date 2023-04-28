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Ворог здійснив більше 40 атак на "найгарячіших" напрямках фронту

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 квітня 2023, 19:33
Ворог здійснив більше 40 атак на найгарячіших напрямках фронту
фото: Генштаб

Протягом доби 28 квітня російські окупанти здійснили понад 40 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Протягом доби здійснив понад 40 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону".

Деталі:  Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили ворога.

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Протягом доби окупанти здійснили пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Захисники знищили 21 крилату ракету, а також 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Також ворог завдав 28 авіаційних ударів та здійснив 11 обстрілів з РСЗВ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається присутність ворога у прикордонних районах з РФ. Протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Населені пункти зазнали артилерійських та мінометних обстрілів противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдав авіаударів та артобстрілів по місцевих населених пунктах.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили атаки противника в районах н.п. Мар’їнка та Новомихайлівка. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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