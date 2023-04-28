Враг совершил более 40 атак на самых "горячих" направлениях фронта

В течение суток 28 апреля российские оккупанты совершили более 40 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Реклама:

В течение суток совершил более 40 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону".

Детали: В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы врага.

ВИДЕО ДНЯ

В течение суток оккупанты осуществили пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Защитники уничтожили 21 крылатую ракету, а также 2 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Также враг нанес 28 авиационных ударов и совершил 11 обстрелов из РСЗО.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется присутствие врага в приграничных районах с РФ. В течение суток враг обстреливал приграничные населенные пункты.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии. Населенные пункты подверглись артиллерийским и минометным обстрелам противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиаудары и артобстрелы по местным населенным пунктам.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов.

На Марьинском направлении защитники отбили атаки противника в районах н.п. Марьинка и Новомихайловка. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.