Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг совершил более 40 атак на самых "горячих" направлениях фронта

Алена МазуренкоПятница, 28 апреля 2023, 19:33
Враг совершил более 40 атак на самых горячих направлениях фронта
фото: Генштаб

В течение суток 28 апреля российские оккупанты совершили более 40 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток совершил более 40 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону".

Детали: В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы врага.

В течение суток оккупанты осуществили пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Защитники уничтожили 21 крылатую ракету, а также 2 БпЛА оперативно-тактического уровня.

ВИДЕО ДНЯ

Также враг нанес 28 авиационных ударов и совершил 11 обстрелов из РСЗО.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется присутствие врага в приграничных районах с РФ. В течение суток враг обстреливал приграничные населенные пункты.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии. Населенные пункты подверглись артиллерийским и минометным обстрелам противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиаудары и артобстрелы по местным населенным пунктам.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов.

На Марьинском направлении защитники отбили атаки противника в районах н.п. Марьинка и Новомихайловка. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Генштаб
Прикрываются "живым щитом": россияне в оккупации дислоцируются в местных школах
В Мелитопольском районе из-за отравления умерли 20 оккупантов – Генштаб
Потери оккупантов превысили 189 тысяч военных
Последние новости
22:41
РФ потеряла в районе Бахмута более 100 тысяч людей за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: