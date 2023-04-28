Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг совершил более 40 атак на самых "горячих" направлениях фронта

Алена МазуренкоПятница, 28 апреля 2023, 19:33
Враг совершил более 40 атак на самых горячих направлениях фронта
фото: Генштаб

В течение суток 28 апреля российские оккупанты совершили более 40 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Реклама:

В течение суток совершил более 40 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону".

Детали: В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы врага.

ВИДЕО ДНЯ

В течение суток оккупанты осуществили пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Защитники уничтожили 21 крылатую ракету, а также 2 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Также враг нанес 28 авиационных ударов и совершил 11 обстрелов из РСЗО.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется присутствие врага в приграничных районах с РФ. В течение суток враг обстреливал приграничные населенные пункты.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии. Населенные пункты подверглись артиллерийским и минометным обстрелам противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиаудары и артобстрелы по местным населенным пунктам.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов.

На Марьинском направлении защитники отбили атаки противника в районах н.п. Марьинка и Новомихайловка. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Генштаб
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: