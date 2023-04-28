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Прикриваються "живим щитом": росіяни в окупації дислокуються в місцевих школах

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 квітня 2023, 20:01
Прикриваються живим щитом: росіяни в окупації дислокуються в місцевих школах
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські загарбники дислокуються в будівлі школи у Луб’янці Луганської області, при цьому освітній процес продовжується і місцевих дітей змушують відвідувати школу.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник продовжує використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу.

Так, в населеному пункті Луб’янка Луганської області, в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ.

Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом".

Деталі: Також повідомляється, що місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди, протягом 27 квітня, було завезено велику кількість важкопоранених росіян.

Для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ.

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Теми: Генштабвійнаокупація
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