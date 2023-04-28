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Прикриваються "живим щитом": росіяни в окупації дислокуються в місцевих школах

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 квітня 2023, 20:01
Прикриваються живим щитом: росіяни в окупації дислокуються в місцевих школах
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські загарбники дислокуються в будівлі школи у Луб’янці Луганської області, при цьому освітній процес продовжується і місцевих дітей змушують відвідувати школу.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник продовжує використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу.

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Так, в населеному пункті Луб’янка Луганської області, в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ.

Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом".

Деталі: Також повідомляється, що місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди, протягом 27 квітня, було завезено велику кількість важкопоранених росіян.

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Теми: Генштабвійнаокупація
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