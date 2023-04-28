Прикрываются "живым щитом": россияне в оккупации дислоцируются в местных школах

Российские захватчики дислоцируются в здании школы в Лубянке Луганской области, при этом образовательный процесс продолжается и местных детей заставляют посещать школу.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава.

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Так, в населенном пункте Лубянка Луганской области, в здании местной школы дислоцируются военнослужащие российских оккупационных войск.

Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений, при этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавательским составом".

Детали: Также сообщается, что местную больницу города Каланчак Херсонской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь, куда в течение 27 апреля, было завезено большое количество тяжелораненых россиян.

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