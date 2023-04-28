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Поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна – МАГАТЕ

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 квітня 2023, 20:40

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що поруч із окупованою Запорізькою атомною електростанцією цього тижня вибухнула міна. 

Джерело: пресслужба МАГАТЕ

Дослівно: "Експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, цього тижня знову були змушені укритися після попередження про ракетну атаку, а також через звуки обстрілів, що лунали вдалині, оскільки в регіоні тривають військові дії. Крім того, одна міна вибухнула поблизу станції".

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Деталі: Гроссі додав, що посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість досягнення домовленостей щодо захисту ЗАЕС.

На днях восьма команда МАГАТЕ здійснила перетин лінії зіткнення для ротації з попередньою командою.

МАГАТЕ зберігає свою постійну присутність на ЗАЕС протягом майже 8 місяців.

ВІДЕО ДНЯ

Окупаційне так зване "керівництво" станції повідомило місії, що загальна кількість персоналу, який працює за контрактами з "Росатомом", зараз трохи перевищує 3000 осіб, і ще 1000 перебувають у процесі затвердження.

Приблизно 1000 співробітників з контрактами з "Енергоатомом" все ще працюють на станції, а інших, хто залишився в Енергодарі, час від часу викликають на роботу.

Теми: ЗАЕСМАГАТЕокупаціявійна
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