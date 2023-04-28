Рядом с оккупированной ЗАЭС взорвалась мина – МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рядом с оккупированной Запорожской атомной электростанцией на этой неделе взорвалась мина.

Источник: пресс-служба МАГАТЭ

Дословно: "Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, на этой неделе снова были вынуждены укрыться после предупреждения о ракетной атаке, а также из-за звуков обстрелов, раздававшихся вдали, поскольку в регионе продолжаются военные действия. Кроме того, одна мина взорвалась вблизи станции".

Детали: Гросси добавил, что усиление военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность достижения договоренностей по защите ЗАЭС.

На днях восьмая команда МАГАТЭ осуществила пересечение линии соприкосновения для ротации с предыдущей командой.

МАГАТЭ сохраняет свое постоянное присутствие на ЗАЭС в течение почти 8 месяцев.

Оккупационное так называемое "руководство" станции сообщило миссии, что общее количество персонала, работающего по контрактам с "Росатомом", сейчас немного превышает 3000 человек, и еще 1000 находятся в процессе утверждения.

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Примерно 1000 сотрудников с контрактами с "Энергоатомом" все еще работают на станции, а остальных, кто остался в Энергодаре, время от времени вызывают на работу.