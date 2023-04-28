Нацгвардейцы сбили и достали с минного поля российский "невидимый" беспилотник
Нацгвардейцы обнаружили и сбили российский беспилотник ZALA 421 на Херсонщине.
Источник: Южное оперативно-территориальное объединение НГУ, пресс-служба Нацгвардии в комментарии УП
Дословно: "Оккупационные войска РФ обычно используют данное устройство для разведки, контроля территории, поиска и поражения целей, наблюдения за движением военной техники и т.д.
Выявление и уничтожение вражеских дронов является одной из важных задач нацгвардейцев, что является крайне необходимым для защиты территориальной целостности и безопасности населения от потенциальной угрозы ударов противника".
Детали: Как уточнили "Украинской правде" в пресс-службе НГУ, гвардейцы сбили вражеский БПЛА 25 апреля. Дрон упал на заминированное поле.
Бойцы НГУ проверили, не находится ли территория, где упал аппарат, под огневым контролем противника, разминировали проход и достали беспилотник накануне - 27 апреля.
Далее аппарат передали специалистам для технического и информационного анализа.
Напомним: Об этой модели БПЛА россияне заявляли, что он уязвим и невидим для средств радиолокационной борьбы.