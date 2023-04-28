Єврокомісія підтвердила компроміс щодо агроімпорту з України: обмежать ввезення 4 видів товарів

Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни обмежили.

Про це оголосив віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс, пише "Європейська правда".

"Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та 5 її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію", – сказав Домбровскіс.

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За його словами, Єврокомісія запропонувала "виняткові захисні заходи", тобто заборону на імпорт, для 4 видів продукції: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику. До переліку не увійшла соняшникова олія.

При цьому будуть проводитися захисні розслідування щодо деяких інших продуктів, включаючи олію.

ЄС також виділить пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах.

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В обмін на це п'ять країн ЄС скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції.

"Ми врахували занепокоєння як фермерів сусідніх країн ЄС, так і України", – додав він.

Домбровскіс не назвав термін дії заборони.

Чинні заходи, що запроваджують безмитну торгівлю з Україною, закінчуються 5 червня, тож нові заходи мають набути чинності на день пізніше. Посли ЄС сьогодні проголосували за відповідний регламент.