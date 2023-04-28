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Еврокомиссия подтвердила компромисс по агроимпорту из Украины: ограничат ввоз 4 видов товаров

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 20:49

Европейская комиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.

Об этом объявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, пишет "Европейская правда".

"Я рад объявить, что мы достигли политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Мы договорились с Украиной и 5 ее соседними странами-членами ЕС, как урегулировать ситуацию", – сказал Домбровскис.

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По его словам, Еврокомиссия предложила "исключительные защитные меры", то есть запрет на импорт, для 4 видов продукции: пшеница, кукуруза, рапс, семена подсолнечника. В перечень не вошло подсолнечное масло.

При этом будут проводиться защитные расследования в отношении некоторых других продуктов, включая масло.

ЕС также выделит пакет поддержки в размере 100 млн евро для пострадавших фермеров в 5 странах-членах.

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В обмен на это пять стран ЕС отменят односторонние меры по запрету на импорт украинской продукции.

"Мы учли беспокойство как фермеров соседних стран ЕС, так и Украины", – добавил он.

Домбровскис не назвал срок действия запрета.

Действующие меры, вводящие беспошлинную торговлю с Украиной, заканчиваются 5 июня, поэтому новые меры должны вступить в силу на день позже. Послы ЕС сегодня проголосовали за соответствующий регламент. 

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