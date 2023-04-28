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В Україну прибули САУ Caesar від Данії

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 21:22
В Україну прибули САУ Caesar від Данії
ФОТО З FACEBOOK ЗАЛУЖНОГО

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва, переданих Данією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Caesar від Данії вже в Україні" – написав Резніков у Twitter, подякувавши народу Данії, його міністерству оборони, а також французьким партнерам.

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"Данія мала намір використовувати ці системи для своєї армії, але мудро і шляхетно вирішила передати їх українській армії через значну загрозу, яку російська агресія проти України становить для Європи в цілому" – написав Резніков.

Також, нагадав він, данські друзі беруть участь в організації тренувань українських воїнів.

"Наші артилеристи високо оцінили маневреність та точність цих гаубиць. Завдяки нашим партнерам у Франції та Данії Україна має другий за величиною артилерійський парк Caesar у світі" – зазначив міністр оборони.

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Уряд Данії в січні за підтримки парламенту вирішив передати Україні всі 19 артилерійських систем Caesar, які замовив у Франції. Окрім самої техніки, данська сторона також пообіцяла навчання й підготовку українських військових.

Теми: ДаніязброяУкраїна
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