В Украину прибыли САУ Caesar от Дании

Министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, переданных Данией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Caesar от Дании уже в Украине" – написал Резников в Twitter, поблагодарив народ Дании, его министерство обороны, а также французских партнеров.

"Дания намеревалась использовать эти системы для своей армии, но мудро и благородно решила передать их украинской армии из-за значительной угрозы, которую российская агрессия против Украины представляет для Европы в целом" – написал Резников.

Также, напомнил он, датские друзья участвуют в организации тренировок украинских воинов.

"Наши артиллеристы высоко оценили маневренность и точность этих гаубиц. Благодаря нашим партнерам во Франции и Дании Украина имеет второй по величине артиллерийский парк Caesar в мире", – отметил министр обороны.

Правительство Дании в январе при поддержке парламента решило передать Украине все 19 артиллерийских систем Caesar, которые заказало во Франции. Кроме самой техники, датская сторона также пообещала обучение и подготовку украинских военных.