Зеленський розкритикував заборону окремих країн Європи на імпорт збіжжя з України

Президент України Володимир Зеленський розкритикував заборону окремих європейських держав на ввезення української аграрної продукції.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Обговорили з президентом Євроради ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції.

Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю. Надію на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами.

Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже.

Треба знайти нормальний, у європейському дусі, конструктивний вихід із цієї ситуації. Непростої.

Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх наших країн і Європи загалом. Ми обговорили, як це можна зробити, яке це може бути рішення, і постійно контактуємо з усіма партнерами".

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