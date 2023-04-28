Зеленский раскритиковал запрет отдельных стран Европы на импорт зерна из Украины
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал запрет отдельных европейских государств на ввоз украинской аграрной продукции.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Обсудили с президентом Евросовета ситуацию вокруг деструктивного, по моему мнению, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции.
Я подчеркиваю, что это не только нарушает имеющееся Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю. Надежду на то, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут господствовать над общими интересами.
Сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, точно не время кому-либо следовать за государством-злом, делать что-то похожее.
Надо найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой ситуации. Непростой.
Такое решение, которое учитывало бы интересы всех наших стран и Европы в целом. Мы обсудили, как это можно сделать, какое это может быть решение, и постоянно контактируем со всеми партнерами".
Напомним:
- Постоянные представители Евросоюза согласовали продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт с целью поддержки украинской экономики.
- Совет ЕС принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в прошлом году в мае в связи с полномасштабным вторжением России.
- Европейская комиссия одобрила официальное предложение продлить действие автономных торговых мер для Украины еще на один год в феврале этого года.