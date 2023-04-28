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Зеленский раскритиковал запрет отдельных стран Европы на импорт зерна из Украины

Алена МазуренкоПятница, 28 апреля 2023, 22:28
Зеленский раскритиковал запрет отдельных стран Европы на импорт зерна из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал запрет отдельных европейских государств на ввоз украинской аграрной продукции.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Обсудили с президентом Евросовета ситуацию вокруг деструктивного, по моему мнению, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции.

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Я подчеркиваю, что это не только нарушает имеющееся Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю. Надежду на то, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут господствовать над общими интересами.

Сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, точно не время кому-либо следовать за государством-злом, делать что-то похожее.

Надо найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой ситуации. Непростой.

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Такое решение, которое учитывало бы интересы всех наших стран и Европы в целом. Мы обсудили, как это можно сделать, какое это может быть решение, и постоянно контактируем со всеми партнерами".

Напомним:

Темы: зерноЗеленскийЕвропаимпорт
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