Чехія і Словаччина підтвердили готовність сприяти безпеці України до її вступу в НАТО

Чехія, Словаччина та Україна підписали декларацію, в якій підтвердили готовність підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО та Європейському Союзі і сприяти безпеці України до вступу в Альянс.

Як пише "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Президент Володимир Зеленський, президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну декларацію, яка окреслює спільне бачення трьох країн з найважливіших питань зовнішньої політики, а також на підтримку повноправного членства України в ЄС і НАТО.

Документ, серед іншого поновлює вимогу до РФ негайно та беззастережно вивести всі свої збройні формування з території України.

Він також висловлює готовність держав до тісної співпраці з метою подальшого зміцнення обороноздатності України, посилення санкцій ЄС проти РФ та створення правової основи для використання заморожених російських активів для відбудови України

Жовква зазначив, що Словаччина та Чехія відкрили другий десяток спільних декларацій такого типу на рівні лідерів держав-членів НАТО.

На початку тижня Естонія та Україна у спільній декларації домовилися координувати дії для гарантій безпеки нашої держави на шляху до членства у НАТО.

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Нагадаємо, чеський президент Петр Павел під час візиту до Києва заявив, що Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків із можливістю повного здійснення виробничих робіт на українській території.