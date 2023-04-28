Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехія і Словаччина підтвердили готовність сприяти безпеці України до її вступу в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 23:13

Чехія, Словаччина та Україна підписали декларацію, в якій підтвердили готовність підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО та Європейському Союзі і сприяти безпеці України до вступу в Альянс.

Як пише "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Президент Володимир Зеленський, президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну декларацію, яка окреслює спільне бачення трьох країн з найважливіших питань зовнішньої політики, а також на підтримку повноправного членства України в ЄС і НАТО.

Документ, серед іншого поновлює вимогу до РФ негайно та беззастережно вивести всі свої збройні формування з території України.

Він також висловлює готовність держав до тісної співпраці з метою подальшого зміцнення обороноздатності України, посилення санкцій ЄС проти РФ та створення правової основи для використання заморожених російських активів для відбудови України

Жовква зазначив, що Словаччина та Чехія відкрили другий десяток спільних декларацій такого типу на рівні лідерів держав-членів НАТО.

На початку тижня Естонія та Україна у спільній декларації домовилися координувати дії для гарантій безпеки нашої держави на шляху до членства у НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел під час візиту до Києва заявив, що Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків із можливістю повного здійснення виробничих робіт на українській території.

Теми: ЧехіяСловаччинаНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

Усі новини...
Чехія
Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї і навчальних літаків
В Україну завітали президенти Чехії і Словаччини
Вчительку з Праги судитимуть за виправдання війни РФ проти України
Останні новини
22:38
Шуляк доводить у суді, що її чоловік за кордон не тікав
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:16
Яка додаткова робота у школі обтяжує українських вчителів – опитування
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
Усі новини...
Реклама: