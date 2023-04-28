Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия и Словакия подтвердили готовность содействовать безопасности Украины до ее вступления в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 23:13

Чехия, Словакия и Украина подписали декларацию, в которой подтвердили готовность поддерживать Киев на пути к членству в НАТО и Европейском Союзе и способствовать безопасности Украины до вступления в Альянс.

Как пишет "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Президент Владимир Зеленский, президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова подписали совместную декларацию, которая определяет общее видение трех стран по важнейшим вопросам внешней политики, а также поддержку полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Реклама:

Документ, среди прочего возобновляет требование к РФ немедленно и безоговорочно вывести все свои вооруженные формирования с территории Украины.

Декларация закрепляет готовность государств способствовать достижению международных договоренностей по безопасности Украины до момента ее полноправного членства в НАТО.

Она также отмечает, что Словакия и Чехия как страны-члены НАТО, готовы усилить свою поддержку стремлению Украины присоединиться к Альянсу, как только это позволят условия.

ВИДЕО ДНЯ

Декларация подтверждает решительную поддержку Словакии и Чехии членства Украины в ЕС, существенный прогресс нашего государства на этом пути и ожидания относительно начала переговоров о вступлении уже в 2023 году.

Документ закрепляет поддержку Формулы мира президента Украины, Крымской платформы и подчеркивает важность создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Он также выражает готовность государств к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, усиления санкций ЕС против РФ и создания правовой основы для использования замороженных российских активов для восстановления Украины

Жовква отметил, что Словакия и Чехия открыли второй десяток совместных деклараций такого типа на уровне лидеров государств-членов НАТО.

В начале недели Эстония и Украина в совместной декларации договорились координировать действия для гарантий безопасности нашего государства на пути к членству в НАТО.

Напомним, чешский президент Петр Павел во время визита в Киев заявил, что Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков с возможностью полного осуществления производственных работ на украинской территории.

Темы: ЧехияСловакияНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: