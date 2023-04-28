Чехия и Словакия подтвердили готовность содействовать безопасности Украины до ее вступления в НАТО

Чехия, Словакия и Украина подписали декларацию, в которой подтвердили готовность поддерживать Киев на пути к членству в НАТО и Европейском Союзе и способствовать безопасности Украины до вступления в Альянс.

Как пишет "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Президент Владимир Зеленский, президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова подписали совместную декларацию, которая определяет общее видение трех стран по важнейшим вопросам внешней политики, а также поддержку полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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Документ, среди прочего возобновляет требование к РФ немедленно и безоговорочно вывести все свои вооруженные формирования с территории Украины.

Декларация закрепляет готовность государств способствовать достижению международных договоренностей по безопасности Украины до момента ее полноправного членства в НАТО.

Она также отмечает, что Словакия и Чехия как страны-члены НАТО, готовы усилить свою поддержку стремлению Украины присоединиться к Альянсу, как только это позволят условия.

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Декларация подтверждает решительную поддержку Словакии и Чехии членства Украины в ЕС, существенный прогресс нашего государства на этом пути и ожидания относительно начала переговоров о вступлении уже в 2023 году.

Документ закрепляет поддержку Формулы мира президента Украины, Крымской платформы и подчеркивает важность создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Он также выражает готовность государств к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, усиления санкций ЕС против РФ и создания правовой основы для использования замороженных российских активов для восстановления Украины

Жовква отметил, что Словакия и Чехия открыли второй десяток совместных деклараций такого типа на уровне лидеров государств-членов НАТО.

В начале недели Эстония и Украина в совместной декларации договорились координировать действия для гарантий безопасности нашего государства на пути к членству в НАТО.

Напомним, чешский президент Петр Павел во время визита в Киев заявил, что Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков с возможностью полного осуществления производственных работ на украинской территории.