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Ворог вдарив по Херсонщині: є жертва

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 квітня 2023, 23:24
Ворог вдарив по Херсонщині: є жертва
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Ввечері 28 квітня російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна жінка загинула - її дістали з-під завалів власного будинку.  

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Росіяни обстріляли Білозерку. Ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна.

Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі.

На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі".

Деталі: Ще троє осіб дістали поранення.

Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували.

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Теми: Херсонська областьвійнаобстріл
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