Ворог вдарив по Херсонщині: є жертва
П'ятниця, 28 квітня 2023, 23:24
Ввечері 28 квітня російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна жінка загинула - її дістали з-під завалів власного будинку.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Росіяни обстріляли Білозерку. Ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна.
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Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі.
На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі".
Деталі: Ще троє осіб дістали поранення.
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Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували.