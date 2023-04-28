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Враг ударил по Херсонщине: есть жертва

Алена МазуренкоПятница, 28 апреля 2023, 23:24
Враг ударил по Херсонщине: есть жертва
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Вечером 28 апреля российские оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области, одна женщина погибла - ее достали из-под завалов собственного дома.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Россияне обстреляли Белозерку. Враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений выбило окна.

Также повреждены несколько частных домов. На местах попаданий снарядов возникли пожары.

К сожалению, один человек погиб. Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара".

Детали: Еще три человека получили ранения.

Двум людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали.

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Темы: Херсонская областьвойнаобстрел
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