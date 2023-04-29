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Сумщина: росіяни за добу 7 разів обстріляли прикордоння

"Українська правда"Субота, 29 квітня 2023, 00:17
Сумщина: росіяни за добу 7 разів обстріляли прикордоння
РУЙНУВАННЯ НА СУМЩИНІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ РОСІЯН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Протягом 28 квітня російські окупанти здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 58 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді росіяни вдарили з міномету (18 "прильотів") та АГС (29 пострілів). Також з квадрокоптера здійснено скидання 2-х ВОГ.

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В Есманській громаді зафіксовано 3 вибухи з міномету.

У Зноб-Новгородській громаді було 4 "прильоти" з міномету.

По Середино-Будській громаді ворог бив з артилерії, зафіксовано 2 вибухи.

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В усіх випадках обійшлося без наслідків.

Теми: обстрілСумська областьРосія
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