Сумщина: россияне за сутки 7 раз обстреляли приграничья

В течение 28 апреля российские оккупанты совершили 7 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 58 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде россияне ударили из миномета (18 "прилетов") и АГС (29 выстрелов). Также с квадрокоптера осуществлен сброс 2-х ВОГ.

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В Эсманской громаде зафиксировано 3 взрыва из миномета.

В Зноб-Новгородской громаде было 4 "прилета" из миномета.

По Середино-Будской громаде враг бил из артиллерии, зафиксировано 2 взрыва.

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Во всех случаях обошлось без последствий.