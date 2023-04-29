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Сумщина: россияне за сутки 7 раз обстреляли приграничья

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 00:17
Сумщина: россияне за сутки 7 раз обстреляли приграничья
РУЙНУВАННЯ НА СУМЩИНІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ РОСІЯН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

В течение 28 апреля российские оккупанты совершили 7 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 58 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде россияне ударили из миномета (18 "прилетов") и АГС (29 выстрелов). Также с квадрокоптера осуществлен сброс 2-х ВОГ.

В Эсманской громаде зафиксировано 3 взрыва из миномета.

В Зноб-Новгородской громаде было 4 "прилета" из миномета.

По Середино-Будской громаде враг бил из артиллерии, зафиксировано 2 взрыва.

Во всех случаях обошлось без последствий.

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Темы: обстрелСумская областьРосcия
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