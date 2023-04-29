Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти хочуть депортувати до РФ дітей з Горлівки – ЦНС

"Українська правда"Субота, 29 квітня 2023, 01:42
Окупанти хочуть депортувати до РФ дітей з Горлівки – ЦНС
Вивезення українських дітей з окупованих територій. Фото з Telegram-каналу Енергодар

Загарбники планують під виглядом "евакуації" вивезти до РФ всіх школяр міста Горлівка Донецької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними ЦНС, у кінці навчального року росіяни планують депортувати з Горлівки всіх місцевих школярів. Вивезення дітей окупанти хочуть організувати під приводом "евакуації". Батькам доведеться їхати з дітьми.

"Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ, асимілювати їх та знищити їхню українську самоідентичність. Все це є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права", – йдеться у повідомленні Спротиву.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Горлівкадітидепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ще одна країна Співдружності хоче проголосити незалежність від Британії

Розвідка США: Росія навряд чи спроможна на "значний наступ" в Україні цього року

Мера Одеси арештували

Суд знову арештував активи "Укрнафтобуріння" Коломойського та партнерів

Зеленський: ми розуміємо, що не вступимо в НАТО під час війни, але хочемо чіткий сигнал

Зеленський прокоментував погрози Медведєва його вбити

Усі новини...
Горлівка
У Горлівці окупанти звільнятимуть бюджетників, які не отримають паспорти РФ – штаб
Окупанти в Горлівці пришвидшили видачу російських паспортів – штаб
В окупованій Горлівці медиків змушують здавати кров для загарбників – штаб
Останні новини
19:13
фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побились через прапор
19:11
відеоСпецпризначенці СБУ накривають вогнем російських окупантів під Херсоном
19:06
ПриватБанк відновив роботу відділення в центрі Харкова
19:00
Казахстан припиняє возити нафтопродукти в порт РФ, де горіла нафтобаза – Reuters
18:55
Volvo звільнить 1300 офісних працівників для скорочення витрат
18:47
США досі не мають інформації для оцінки атаки дронів на Кремль – глава розвідки
18:45
Армія РФ має великі втрати, але пробує наступати й покращувати позиції – Генштаб ЗСУ
18:45
Патронатна служба Азову просить підписати петицію про створення меморіалу героям Маріуполя
18:26
Війна знищила 30% ВВП України: як це змінило структуру економіки
18:23
РосЗМІ: На Бєлгородщині знайшли авіабомбу, що зарилася в землю
Усі новини...
Реклама: