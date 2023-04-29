Окупанти хочуть депортувати до РФ дітей з Горлівки – ЦНС
Субота, 29 квітня 2023, 01:42
Загарбники планують під виглядом "евакуації" вивезти до РФ всіх школяр міста Горлівка Донецької області.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: За даними ЦНС, у кінці навчального року росіяни планують депортувати з Горлівки всіх місцевих школярів. Вивезення дітей окупанти хочуть організувати під приводом "евакуації". Батькам доведеться їхати з дітьми.
"Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ, асимілювати їх та знищити їхню українську самоідентичність. Все це є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права", – йдеться у повідомленні Спротиву.
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