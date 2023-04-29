Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты хотят депортировать в РФ детей из Горловки – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 01:42
Оккупанты хотят депортировать в РФ детей из Горловки – ЦНС
Вывоз украинских детей с оккупированных территорий. Фото из Telegram-канала Энергодар

Захватчики планируют под видом "эвакуации" вывезти в РФ всех школьников города Горловка Донецкой области.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, в конце учебного года россияне планируют депортировать из Горловки всех местных школьников. Вывоз детей оккупанты хотят организовать под предлогом "эвакуации". Родителям придется ехать с детьми.

Реклама:

"Это делается для того, чтобы вывезти украинцев в РФ, ассимилировать их и уничтожить их украинскую самоидентичность. Все это является признаком геноцида согласно нормам международного права", – говорится в сообщении Сопротивления.

Темы: Горловкадетидепортация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Горловка
В Горловке оккупанты будут увольнять бюджетников, которые не получат паспорта РФ – штаб
Оккупанты в Горловке ускорили выдачу российских паспортов – штаб
В оккупированной Горловке медиков заставляют сдавать кровь для захватчиков – штаб
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: