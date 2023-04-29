Оккупанты хотят депортировать в РФ детей из Горловки – ЦНС
Суббота, 29 апреля 2023, 01:42
Захватчики планируют под видом "эвакуации" вывезти в РФ всех школьников города Горловка Донецкой области.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По данным ЦНС, в конце учебного года россияне планируют депортировать из Горловки всех местных школьников. Вывоз детей оккупанты хотят организовать под предлогом "эвакуации". Родителям придется ехать с детьми.
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"Это делается для того, чтобы вывезти украинцев в РФ, ассимилировать их и уничтожить их украинскую самоидентичность. Все это является признаком геноцида согласно нормам международного права", – говорится в сообщении Сопротивления.