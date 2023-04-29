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Оккупанты хотят депортировать в РФ детей из Горловки – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 01:42
Оккупанты хотят депортировать в РФ детей из Горловки – ЦНС
Вывоз украинских детей с оккупированных территорий. Фото из Telegram-канала Энергодар

Захватчики планируют под видом "эвакуации" вывезти в РФ всех школьников города Горловка Донецкой области.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, в конце учебного года россияне планируют депортировать из Горловки всех местных школьников. Вывоз детей оккупанты хотят организовать под предлогом "эвакуации". Родителям придется ехать с детьми.

"Это делается для того, чтобы вывезти украинцев в РФ, ассимилировать их и уничтожить их украинскую самоидентичность. Все это является признаком геноцида согласно нормам международного права", – говорится в сообщении Сопротивления.

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Темы: Горловкадетидепортация
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