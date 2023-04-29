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В Україні знищені вже 190 тисяч російських вояк

Роман ПетренкоСубота, 29 квітня 2023, 08:26
В Україні знищені вже 190 тисяч російських вояк
речі росіян, ілюстративне фото генштабу

Протягом доби 28 квітня в Україні росіяни втратили своїх 580 вояк та десятки одиниць техніки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3697 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2908 (+3) од,
  • РСЗВ – 543 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 294 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 932 (+21),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 355 (+2).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні сили
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