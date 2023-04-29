Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине уничтожены уже 190 тысяч российских вояк

Роман ПетренкоСуббота, 29 апреля 2023, 08:26
В Украине уничтожены уже 190 тысяч российских вояк
вещи россиян, иллюстративное фото генштаба

В течение суток 28 апреля в Украине россияне потеряли своих 580 вояк и десятки единиц техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 190040 (+580) человек ликвидировано,
  • танков - 3697 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7184 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2908 (+3) ед,
  • РСЗО - 543 (+0) ед,
  • средства ПВО - 294 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2471 (+4),
  • крылатые ракеты - 932 (+21),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5836 (+17) ед,
  • специальная техника - 355 (+2).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Вооруженные силы
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: