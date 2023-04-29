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В Украине уничтожены уже 190 тысяч российских вояк

Роман ПетренкоСуббота, 29 апреля 2023, 08:26
В Украине уничтожены уже 190 тысяч российских вояк
вещи россиян, иллюстративное фото генштаба

В течение суток 28 апреля в Украине россияне потеряли своих 580 вояк и десятки единиц техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 190040 (+580) человек ликвидировано,
  • танков - 3697 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7184 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2908 (+3) ед,
  • РСЗО - 543 (+0) ед,
  • средства ПВО - 294 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2471 (+4),
  • крылатые ракеты - 932 (+21),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5836 (+17) ед,
  • специальная техника - 355 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силы
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