Окупанти вбили цивільних на Херсонщині та Донеччині
Субота, 29 квітня 2023, 08:58
Російські окупаційні війська вбили та поранили ще декілька людей у Херсонській та Донецькій областях.
Джерело: Донецька ОВА, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram
Деталі: За словами Соболевського, за добу від ворожого обстрілу на території Херсонщини постраждало 7 людей.
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Один загиблий, шестеро отримали поранення у Кізомисі, Станіславі, Білозерці.
За даними Донецької ОВА росіяни також вбили 1 жителя Донеччини — у Торецьку.
Ще 11 людей в області дістали поранення.
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