Окупанти вбили цивільних на Херсонщині та Донеччині

Російські окупаційні війська вбили та поранили ще декілька людей у Херсонській та Донецькій областях.

Джерело: Донецька ОВА, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram

Деталі: За словами Соболевського, за добу від ворожого обстрілу на території Херсонщини постраждало 7 людей.

Один загиблий, шестеро отримали поранення у Кізомисі, Станіславі, Білозерці.

За даними Донецької ОВА росіяни також вбили 1 жителя Донеччини — у Торецьку.

Ще 11 людей в області дістали поранення.