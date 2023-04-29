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Оккупанты убили гражданских на Херсонщине и Донетчине

Роман ПетренкоСуббота, 29 апреля 2023, 08:58
Оккупанты убили гражданских на Херсонщине и Донетчине
обстрелянная донетчина, иллюстративное фото, ова

Российские оккупационные войска убили и ранили еще несколько человек в Херсонской и Донецкой областях.

Источник: Донецкая ОВА, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Детали: По словам Соболевского, за сутки от вражеского обстрела на территории Херсонщины пострадало 7 человек.

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Один погибший, шестеро получили ранения в Кизомысе, Станиславе, Белозерке.

По данным Донецкой ОГА россияне также убили 1 жителя Донецкой области - в Торецке.

Еще 11 человек в области получили ранения.

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Темы: Херсонская областьДонецкая областьобстрелвойна
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