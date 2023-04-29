Оккупанты убили гражданских на Херсонщине и Донетчине
Суббота, 29 апреля 2023, 08:58
Российские оккупационные войска убили и ранили еще несколько человек в Херсонской и Донецкой областях.
Источник: Донецкая ОВА, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram
Детали: По словам Соболевского, за сутки от вражеского обстрела на территории Херсонщины пострадало 7 человек.
Один погибший, шестеро получили ранения в Кизомысе, Станиславе, Белозерке.
По данным Донецкой ОГА россияне также убили 1 жителя Донецкой области - в Торецке.
Еще 11 человек в области получили ранения.
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