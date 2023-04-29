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Збірну України з важкої атлетики можуть дискваліфікувати з Олімпіади через допінг у чемпіонки – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 29 квітня 2023, 12:29
Збірну України з важкої атлетики можуть дискваліфікувати з Олімпіади через допінг у чемпіонки – ЗМІ
фото UWF

Українську важкоатлетку Аліну Марущак, абсолютну чемпіонку світу 2021 року, було відсторонено від змагань через порушення антидопінгових правил, пишуть ЗМІ.

Джерело: Inside the Games

Деталі: Видання пояснює, що з моменту завершення Олімпійських ігор у Токіо 2020 року в Україні втретє порушили правила допінгу у важкій атлетиці.

Наразі розгляд цих трьох справ триває, українці можуть довести свою невинність. Якщо спортсмени отримають відсторонення на чотири роки, збірну України позбавлять усіх олімпійських квот у важкій атлетиці.

10 березня у пробі Марущак виявили заборонений препарат гідрохлоротіазид.

За даними видання, Федерація важкої атлетики України вже отримала результати аналізів. На сайті федерації не згадується про це.

Довідково: Минулого року після російського вторгнення спільнота важкої атлетики об’єдналася навколо української команди, чоловіча команда тренувалася в Румунії – завдяки фінансуванню світових і континентальних керівних органів.

ВІДЕО ДНЯ

Європейська федерація важкої атлетики внесла близько 24 000 євро (21 000 фунтів стерлінгів / 26 580 доларів) на підготовку України.

Жіноча команда залишилася в Україні.

Нагадаємо: У грудні 2021 року Марущак здобула три "золота" на чемпіонаті світу з важкої атлетики, ставши першою українкою в історії з таким досягненням.

Теми: спортОлімпіадаУкраїна
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