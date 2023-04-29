Сборную Украины по тяжелой атлетике могут дисквалифицировать с Олимпиады из-за допинга у чемпионки - СМИ

Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак, абсолютная чемпионка мира 2021 года, была отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, пишут СМИ.

Источник: Inside the Games

Детали: Издание объясняет, что с момента завершения Олимпийских игр в Токио 2020 года в Украине в третий раз нарушили правила допинга в тяжелой атлетике.

Сейчас рассмотрение этих трех дел продолжается, украинцы могут доказать свою невиновность. Если спортсмены получат отстранение на четыре года, сборную Украины лишат всех олимпийских квот в тяжелой атлетике.

10 марта в пробе Марущак обнаружили запрещенный препарат гидрохлоротиазид.

По данным издания, Федерация тяжелой атлетики Украины уже получила результаты анализов. На сайте федерации не упоминается об этом.

Справочно: В прошлом году после российского вторжения сообщество тяжелой атлетики объединилось вокруг украинской команды, мужская команда тренировалась в Румынии - благодаря финансированию мировых и континентальных руководящих органов.

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Европейская федерация тяжелой атлетики внесла около 24 000 евро (21 000 фунтов стерлингов / 26 580 долларов) на подготовку Украины.

Женская команда осталась в Украине.

Напомним: В декабре 2021 года Марущак получила три "золота" на чемпионате мира по тяжелой атлетике, став первой украинкой в истории с таким достижением.