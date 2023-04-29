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РФ відповіла погрозами на підтримку Ірландією свого загиблого в Україні добровольця

"Європейська правда"Субота, 29 квітня 2023, 13:35

Посольство Росії у Дубліні заявило, що Ірландія ризикує вважатися стороною війни в Україні, якщо висловлює підтримку таким добровольцям як ірландець, що загинув під Бахмутом.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар посольство Росії опублікувало 28 квітня.

У заяві зазначили, що звернули увагу на слова віцепрем'єра, міністра закордонних справ Міхола Мартіна, який висловив співчуття родині загиблого під Бахмутом Фінбара Кафферкі та назвав його "молодою людиною з чіткими принципами".

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У посольстві РФ заявили, що не знають нічого про Фінбара і його принципи та переконання, але він воював в іншій країні і "значною мірою це влада Ірландії та медіа відповідальні за його загибель", тому що, мовляв, "антиросійська пропаганда" та нібито викривлена інформація про війну спонукали ірландця на таке рішення. 

"Ми також не знаємо, чи коментар пана Мартіна означає підтримку участі ірландців у бойових діях в Україні. Але знаємо, що якщо це так, то Ірландію можна буде вважати безпосереднім учасником конфлікту з усіма відповідними наслідками", – заявили у посольстві РФ. 

Очільник парламентського комітету закордонних справ Чарлі Фланаган у відповідь на цю заяву закликав вислати російського посла з країни. 

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"Ось погрозлива, залякуюча і холодна заява від російського посольства у Дубліні. Такі ворожі заяви – неприйнятні. Вже давно час попросити посла Філатова та його команду залишити нашу країну", – відреагував він. 

Восени 2022 року Ірландія вже попросила залишити країну частину співробітників російського посольства. 

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо про загибель громадянина Ірландії Фінбара Кафферкі у боях проти російських військ під Бахмутом.

Кафферкі, якому було близько 40 років, був уродженцем острова Ахілл у графстві Майо.

Теми: РосіяІрландіявійна
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