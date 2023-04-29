РФ ответила угрозами на поддержку Ирландией своего погибшего в Украине добровольца

Посольство России в Дублине заявило, что Ирландия рискует считаться стороной войны в Украине, если выражает поддержку таким добровольцам как ирландец, погибший под Бахмутом.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий посольство России опубликовало 28 апреля.

В заявлении отметили, что обратили внимание на слова вице-премьера, министра иностранных дел Михола Мартина, который выразил соболезнования семье погибшего под Бахмутом Финбара Кафферки и назвал его "молодым человеком с четкими принципами".

В посольстве РФ заявили, что не знают ничего о Финбаре и его принципах и убеждениях, но он воевал в другой стране и "в значительной степени это власти Ирландии и медиа ответственны за его гибель", потому что "антироссийская пропаганда" и якобы искаженная информация о войне подтолкнули ирландца к такому решению.

"Мы также не знаем, означает ли комментарий господина Мартина поддержку участия ирландцев в боевых действиях в Украине. Но знаем, что если это так, то Ирландию можно будет считать непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями", – заявили в посольстве РФ.

Глава парламентского комитета иностранных дел Чарли Фланаган в ответ на это заявление призвал выслать российского посла из страны.

"Вот угрожающее, запугивающее и леденящее заявление от российского посольства в Дублине. Такие враждебные заявления – неприемлемы. Уже давно пора попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну", – отреагировал он.

ВИДЕО ДНЯ

Осенью 2022 года Ирландия уже попросила покинуть страну часть сотрудников российского посольства.

Напомним, 28 апреля стало известно о гибели гражданина Ирландии Финбара Кафферки в боях против российских войск под Бахмутом.

Кафферки, которому было около 40 лет, был уроженцем острова Ахилл в графстве Майо.