Я вірю, що контрнаступ буде успішним – Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна готується до контрнаступу, але щоб зберегти більше життів, потрібна зброя.
Джерело: Зеленський у інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам
Пряма мова Зеленського: "Контрнаступ буде, я вірю, що він буде успішний і ми зможемо деокупувати наші території.
Я не готовий говорити, коли це буде, яким чином. Так, багато речей залежить від нас, але є багато деталей у постачанні тієї чи іншої зброї...
Ми хочемо зберегти якомога більше життів, тому вирішальне значення має зброя".
Деталі: Президент також вірить, що Україна поверне свій Крим.
Зеленський розповів, що "були моменти", коли партнери підводили щодо постачання техніки.
Верховний головнокомандувач також нагадав і про вплив погоди на початок контрнаступу.