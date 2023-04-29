Я вірю, що контрнаступ буде успішним – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна готується до контрнаступу, але щоб зберегти більше життів, потрібна зброя.

Джерело: Зеленський у інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам

Пряма мова Зеленського: "Контрнаступ буде, я вірю, що він буде успішний і ми зможемо деокупувати наші території.

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Я не готовий говорити, коли це буде, яким чином. Так, багато речей залежить від нас, але є багато деталей у постачанні тієї чи іншої зброї...

Ми хочемо зберегти якомога більше життів, тому вирішальне значення має зброя".

Деталі: Президент також вірить, що Україна поверне свій Крим.

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Зеленський розповів, що "були моменти", коли партнери підводили щодо постачання техніки.

Верховний головнокомандувач також нагадав і про вплив погоди на початок контрнаступу.