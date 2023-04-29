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Я вірю, що контрнаступ буде успішним – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 29 квітня 2023, 13:49
Я вірю, що контрнаступ буде успішним – Зеленський
фото оп

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна готується до контрнаступу, але щоб зберегти більше життів, потрібна зброя.

Джерело: Зеленський у інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам

Пряма мова Зеленського: "Контрнаступ буде, я вірю, що він буде успішний і ми зможемо деокупувати наші території.

Я не готовий говорити, коли це буде, яким чином. Так, багато речей залежить від нас, але є багато деталей у постачанні тієї чи іншої зброї...

Ми хочемо зберегти якомога більше життів, тому вирішальне значення має зброя".

Деталі: Президент також вірить, що Україна поверне свій Крим.

Зеленський розповів, що "були моменти", коли партнери підводили щодо постачання техніки.

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Верховний головнокомандувач також нагадав і про вплив погоди на початок контрнаступу.

Теми: контрнаступЗеленськийКримдеокупація
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