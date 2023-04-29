Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Я верю, что контрнаступление будет успешным - Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 29 апреля 2023, 13:49
Я верю, что контрнаступление будет успешным - Зеленский
фото оп

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовится к контрнаступлению, но чтобы сохранить больше жизней, нужно оружие.

Источник: Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам

Прямая речь Зеленского: "Контрнаступление будет, я верю, что оно будет успешным и мы сможем деоккупировать наши территории.

Реклама:

Я не готов говорить, когда это будет, каким образом. Да, многие вещи зависят от нас, но есть много деталей в поставке того или иного оружия...

Мы хотим сохранить как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет оружие".

Детали: Президент также верит, что Украина вернет свой Крым.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский рассказал, что "были моменты", когда партнеры подводили по поставкам техники.

Верховный главнокомандующий также напомнил и о влиянии погоды на начало контрнаступления.

Темы: контрнаступлениеЗеленскийКрымдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Британская разведка: Последний ракетный удар РФ по Украине отражает изменение подхода
Оккупанты призывают к "нейтрализации Одессы" после пожара в Севастополе
Херсонська ОВА готує евакуацію людей на випадок масованого обстрілу області
РФ ответила угрозами на поддержку Ирландией своего погибшего в Украине добровольца
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: