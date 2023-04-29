Я верю, что контрнаступление будет успешным - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовится к контрнаступлению, но чтобы сохранить больше жизней, нужно оружие.
Источник: Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам
Прямая речь Зеленского: "Контрнаступление будет, я верю, что оно будет успешным и мы сможем деоккупировать наши территории.
Я не готов говорить, когда это будет, каким образом. Да, многие вещи зависят от нас, но есть много деталей в поставке того или иного оружия...
Мы хотим сохранить как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет оружие".
Детали: Президент также верит, что Украина вернет свой Крым.
Зеленский рассказал, что "были моменты", когда партнеры подводили по поставкам техники.
Верховный главнокомандующий также напомнил и о влиянии погоды на начало контрнаступления.