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Я верю, что контрнаступление будет успешным - Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 29 апреля 2023, 13:49
Я верю, что контрнаступление будет успешным - Зеленский
фото оп

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовится к контрнаступлению, но чтобы сохранить больше жизней, нужно оружие.

Источник: Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам

Прямая речь Зеленского: "Контрнаступление будет, я верю, что оно будет успешным и мы сможем деоккупировать наши территории.

Я не готов говорить, когда это будет, каким образом. Да, многие вещи зависят от нас, но есть много деталей в поставке того или иного оружия...

Мы хотим сохранить как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет оружие".

Детали: Президент также верит, что Украина вернет свой Крым.

Зеленский рассказал, что "были моменты", когда партнеры подводили по поставкам техники.

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Верховный главнокомандующий также напомнил и о влиянии погоды на начало контрнаступления.

Темы: контрнаступлениеЗеленскийКрымдеоккупация
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