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СБУ затримала 6 людей, які організовували "референдуми" на Херсонщині та Луганщині

Роман ПетренкоСубота, 29 квітня 2023, 14:36
СБУ затримала 6 людей, які організовували референдуми на Херсонщині та Луганщині
ілюстративне ФОТО СБУ

Служба безпеки викрила та затримала ще шістьох колаборантів, які причетні до організації незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення вони добровільно перейшли на бік рашистів та запропонували їм свою допомогу у проведенні фейкових плебісцитів.

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Так, у результаті стабілізаційних заходів на Херсонщині викрито п’ятьох мешканок Бериславського та Херсонського районів, які під час окупації регіону увійшли до складу так званих "виборчих дільниць".

У супроводі російських військових вони обходили будинки місцевих жителів та змушували їх "проголосувати".

За свою роботу колаборантки отримували винагороду в рублях.

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Також у ході спецоперації на Луганщині затримано мешканку тимчасово окупованого Старобільського району. Вона організовувала фейкове волевиявлення як "член територіальної виборчої комісії".

Зокрема, зловмисниця складала списки "виборців", видавала "бюлетені" та готувала "протокол голосування".

У квітні цього року вона виїхала із зони тимчасової окупації та прибула на підконтрольну Україні територію для оформлення соцвиплат.

Після цього фігурантка планувала повернутись, утім співробітники СБУ своєчасно ідентифікували її та затримали.

Теми: Херсонська областьЛуганська областьколабораціяСБУ
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