СБУ задержала 6 человек, которые организовывали "референдумы" на Херсонщине и Луганщине

Служба безопасности разоблачила и задержала еще шестерых коллаборационистов, которые причастны к организации незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.

Источник: СБУ

Детали: По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения они добровольно перешли на сторону рашистов и предложили им свою помощь в проведении фейковых плебисцитов.

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Так, в результате стабилизационных мероприятий на Херсонщине разоблачены пять жительниц Бериславского и Херсонского районов, которые во время оккупации региона вошли в состав так называемых "избирательных участков".

В сопровождении российских военных они обходили дома местных жителей и заставляли их "проголосовать".

За свою работу коллаборантки получали вознаграждение в рублях.

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Также в ходе спецоперации на Луганщине задержана жительница временно оккупированного Старобельского района. Она организовывала фейковое волеизъявление как "член территориальной избирательной комиссии".

В частности, злоумышленница составляла списки "избирателей", выдавала "бюллетени" и готовила "протокол голосования".

В апреле этого года она выехала из зоны временной оккупации и прибыла на подконтрольную Украине территорию для оформления соцвыплат.

После этого фигурантка планировала вернуться, но сотрудники СБУ своевременно идентифицировали ее и задержали.