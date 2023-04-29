СБУ задержала 6 человек, которые организовывали "референдумы" на Херсонщине и Луганщине
Служба безопасности разоблачила и задержала еще шестерых коллаборационистов, которые причастны к организации незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.
Источник: СБУ
Детали: По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения они добровольно перешли на сторону рашистов и предложили им свою помощь в проведении фейковых плебисцитов.
Так, в результате стабилизационных мероприятий на Херсонщине разоблачены пять жительниц Бериславского и Херсонского районов, которые во время оккупации региона вошли в состав так называемых "избирательных участков".
В сопровождении российских военных они обходили дома местных жителей и заставляли их "проголосовать".
За свою работу коллаборантки получали вознаграждение в рублях.
Также в ходе спецоперации на Луганщине задержана жительница временно оккупированного Старобельского района. Она организовывала фейковое волеизъявление как "член территориальной избирательной комиссии".
В частности, злоумышленница составляла списки "избирателей", выдавала "бюллетени" и готовила "протокол голосования".
В апреле этого года она выехала из зоны временной оккупации и прибыла на подконтрольную Украине территорию для оформления соцвыплат.
После этого фигурантка планировала вернуться, но сотрудники СБУ своевременно идентифицировали ее и задержали.