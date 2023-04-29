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Українські спецпризначенці тренуються на базах Бундесверу в Німеччині - Bild

"Європейська правда"Субота, 29 квітня 2023, 15:40

Українські спецпідрозділи проходять підготовку в декількох локаціях Бундесверу в Німеччині до майбутнього контрнаступу проти російських сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild з посиланням на джерела.

Крім медичної підготовки та навчання роботи з важкою технікою, такою як бойовий танк Leopard 2 і САУ Panzerhaubitze 2000, Бундесвер наразі також готує українські спецпідрозділи.

Їх навчають веденню локальних і міських боїв – це особливо важливо для запланованого відвоювання окупованих міст.

Дії в умовах щільної забудови вимагають спеціальних навичок, бої часто відбуваються на дуже коротких відстанях і на кількох рівнях, а небезпека мін-пасток особливо висока.

Один український військовослужбовець розповів виданню, наскільки інтенсивними є бої між будинками навіть у такому невеликому місті, як Бахмут: "У нас була позиція у двоквартирному будинку, росіяни були в сусідній кімнаті, ми навіть могли їх чути".

Для того, щоб збільшити шанси українців на перемогу, також відпрацьовується атака на супротивників, які окопалися.

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Бундесвер також навчає українців виживання в тилу ворога: так звані тренування SERE, в перекладі з англійської – тренування виживання, ухилення, опору і втеча.

Загалом у Німеччині проходить підготовку чотиризначна кількість українських солдатів, зокрема тризначна кількість екіпажів танків Leopard 1 за останній тиждень.

За інформацією Bild, Міністерство оборони Німеччини і федеральний уряд налаштовані стримано оптимістично. У кращому разі очікуються "невеликі успіхи" і "обмежені прориви" через лінії російських окупаційних сил. Головна причина такої думки в тому, що величезна маса російських солдатів більше не здатна на великі наступи, але мають чисельну перевагу в обороні.

Раніше повідомлялося, що українські танкісти вже розпочали навчання на танках "Леопард" старішої моделі - Leopard 1, а з середини 2023 року в Україну почнуть поступово передавати 80 таких танків.

Теми: Збройні силивійнаНімеччина
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